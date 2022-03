CdS - Formazione già fatta: ci sarà un solo cambio contro il Milan

Mancano ancora tre giorni alla super sfida scudetto di domenica contro il Milan, ma Spalletti ha già in mente la formazione

Mancano ancora tre giorni alla super sfida scudetto di domenica contro il Milan, ma Spalletti ha già in mente la formazione da mandare in campo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Sotto il profilo della formazione, in attesa delle prove tattiche e della rifinitura in programma sabato, resta l'idea che ha preso quota sin dall'inizio della settimana: la conferma quasi in blocco della squadra schierata dal primo minuto con la Lazio, con l'unica eccezione di Lobotka al posto di Demme a centrocampo. Per la precisione: Ospina in porta; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; Fabian-Lobotka in mediana; Politano, Zielinski e Insigne nel tris di trequarti; Osimhen a recitare da centravanti".