CdS - Futuro Insigne: a fine Europei prima chiacchierata sul rinnovo

Novità per il rinnovo di Lorenzo Insigne? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: in estate, dopo gli Europei, avverrà la prima chiacchierata sul prolungamento dato che l'attuale contratto scade nel 2022. Il capitano azzurro in questo momento è concentrato sulla sua stagione, vuole condurre il Napoli in Champions e poi si dedicherà all'Europeo. Solo dopo, sarà tempo di pensare al suo futuro.