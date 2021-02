CdS - Gattuso annusa il pericolo e s'affida a Padre Pio: un pari che sa di miracolo

"Dev'essere stato il pericolo, eh sì: Gattuso l'ha annusato ed ha scelto di conseguenza". Esordisce così il Corriere dello Sport, che analizza il pareggio di ieri del Napoli contro l'Atalanta. La crisi d'identità degli azzurri è palpabile - ammette il quotidiano -, ma l'Atalanta non è mai riuscita ad infliggere il colpo del ko. "La difesa a tre sa d'inedito - si legge -, è una scelta umile o azzardata, Gattuso l'afferra e la fa sua per evitare di osare, per tentare di fare l'Atalanta, senza esserne padrone". Il Napoli si è sostanzialmente inchiodato nella sua "legittima difesa", ritrovandosi soffocato dalle proprie scelte e dal pressing nerazzurro. Se Gasperini si è rivolto ai suoi trequartisti, Gattuso "s'è affidato a Padre Pio, lasciandosi scaldare dal tepore delle candele: 0-0 sa di miracolo", conclude il quotidiano.