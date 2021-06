Cds - Il Chelsea chiede 18mln per Emerson Palmieri: la contromossa del Napoli

“I diciotto milioni di euro che il Chelsea vorrebbe incassare sono ritenuti un’enormità, il brasiliano con passaporto italiano viaggia su un «riconoscimento» che oscilla intorno ai quattro milioni d’euro. A parlare di Emerson Palmieri è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un po’ troppi per chi in questa estate vuole tagliare il monte-ingaggi per rendere sostenibile il bilancio nel quale sono ormai due anni che non trovano posto i proventi della Champions League. Il Napoli spera di poter convincere il Chelsea a scorgere una soluzione, la più vantaggiosa per chiunque, riducendo le proprie pretese”.