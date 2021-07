Cds - Il Napoli a Monaco: aria di Champions! L'obiettivo è ritrovare quella dimensione

"Aria di Champions", titola stamane il Corriere dello Sport sul Napoli, che stasera affronterà in amichevole il Bayern Monaco. Tanto per iniziare a riabituarsi alla Champions League e a certe serate. Oggi alle 16.30 il Napoli di Spalletti sfiderà il Bayern Monaco, in palio un simbolico trofeo "Audi Football Summit". Ma sarà la partita ad assumere un valore particolare: tornare verso quella dimensione che tutti in casa azzurra sperano di tornare a vivere a breve, che sarebbe potuto essere assaporata già in questa stagione. Ma inutile sprecare tempo a recriminare su quello che sarebbe potuto essere: bisogna vivere il presente al massimo. E costruire il futuro.