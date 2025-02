CdS - Il Napoli ha corso, ma è crollato comunque: il problema è psicofisico

Napoli sulle gambe a Como? Non per il Corriere dello Sport. Analizzando le parole dei tesserati nel post-partita il quotidiano oggi in edicola si esprime così all'indomani della sconfitta del Sinigaglia: “Alle parole di Raspadori e Spinazzola si aggiungono quelle del comandante. Di Antonio Conte. L'allenatore di una squadra-nave che ieri ha perso completamente la rotta sulle acque di un lago.

Problema mentale. A questo punto psicofisico: il Napoli ha corso, non è sulle gambe e neanche in affanno, però il naufragio del secondo tempo deve far riflettere. A maggior ragione con l'Inter in arrivo sabato al Maradona”.