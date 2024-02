Cds - Il Napoli rischia di perdere 100mln tra Champions e Mondiale per Club

Il flop stagionale del Napoli potrebbe tradursi in introiti persi, mancati guadagni, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il flop stagionale del Napoli potrebbe tradursi in introiti persi, mancati guadagni, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Visto che il calcio non è mai stato un istituto filantropico, magari neppure con i mecenati, ora che gli affari si chiamano business, il problema si dilata fin dentro le casse: l’Europa, preferibilmente la Champions sia chiaro, è una forma di ricchezza irrinunciabile, almeno quanto il Mondiale per club del 2025.

Mettendo assieme i passaporti, ci sono 100 milioni di (cattivi) pensieri che frullano nella testa di Adl, che certo non possono essere “addebitati” a Calzona, arrivato appena sette giorni fa, e che comunque rappresentano un tormento esistenziale".