CdS - Il turnover può aspettare: con l'Atalanta ci saranno al massimo due cambi

Altro che turnover. Spalletti contro l'Atalanta blinderà la formazione tipo come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Altro che turnover. Spalletti contro l'Atalanta blinderà la formazione tipo come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto e tantomeno di gestire in vista dell’Eintracht, e così le candidature di Elmas e Politano al posto di Zielinski e Lozano reggono per una mera valutazione tattica. Ovvero: il signor Luciano riflette come ha sempre riflettuto su questi due cambi, ma non è escluso che riconfermerà gli undici della Lazio".