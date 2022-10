CdS incensa il Napoli: "Appartiene alle Grandi senza macchie e senza paura!"

Il Napoli batte il Bologna, ottiene il decimo successo di fila e conferma il primato in classifica. Questa l'analisi del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte il Bologna, ottiene il decimo successo di fila e conferma il primato in classifica. Questa l'analisi del Corriere dello Sport: "Il calcio è scienza (terribilmente) inesatta: e mentre il Napoli s’abbraccia e il Bologna si dispera, i cuori d’uno stadio preso a pallate dalla logica riescono a ritrovare il loro battito normale per una partita da evitare ai cardiopatici e persino ai miscredenti. In quel 3-2 che vale la decima vittoria consecutiva per Spalletti, c’è nascosto il miele e però anche il fiele che il Bologna ha nascosto chissà dove; c’è l’incorreggibile perfidia del pallone, dei suoi rimbalzi, delle sue diavolerie, e rimanendo a guardarsi mnemonicamente gli highlights i perché sfilano nelle tenebre e pure nella paura che il Napoli ha domato dall’alto del proprio talento: 3-2, ma continuando a tremare sino all’ultimo secondo, dopo aver sciupato una decina (o una dozzina?) d’occasioni, dopo aver sbattuto contro due traverse, dopo aver sofferto l’orgoglio d’un Bologna al quale Thiago Motta ha cominciato ad offrire un’identità, fosse almeno quello del “diavolo”, e la speranza che esista una via per rialzarsi.

Ma in un’ora e mezza, nel contesto d’una partita pazza e pure pazzesca, il Napoli ci ha sistemato il proprio calcio, la sua eleganza, qualche strafalcione e una fierezza che appartiene alle Grandi senza macchie e senza paura, capaci di capovolgere la serate più inquietanti".