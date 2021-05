CdS - Incredibile Conceicao: era già pronta sala romana per la presentazione

Salta Conceicao al Napoli e la notizia ha del clamoroso. La versione online del Corriere dello Sport fa sapere che era stata già preparata la grande sala di un grande albergo romano in via XXIV maggio (non distante dalla sede della Filmauro, quartier generale di De Laurentiis) per la presentazione in pompa magna del tecnico che ha fatto la fortuna del Porto, prevista per mercoledì o al massimo giovedì.