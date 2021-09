CdS - Incubo Coppa d'Africa: legali a lavoro per sfuggire alla convocazione dei tre big

Il Napoli si gode lo straordinario momento di forma dei suoi calciatori ma già s'intravede l'incubo Coppa d'Africa con Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas (oltre a Ghoulam e Malcuit) che potrebbero stare fuori per oltre un mese a gennaio.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per questo motivo in città si alternano pareri di legali che provano a cercare escamotage per sfuggire alla convocazione.