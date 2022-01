CdS - Insigne al Toronto, possibile conferenza stampa dell'agente per spiegare tutto

Lorenzo Insigne è pronto a firmare per il Toronto FC, club di MLS, dove dovrebbe giocare a partire dal mese di giugno. L'annuncio è imminente, scrive il Corriere dello Sport, che poi rivela anche un'altra cosa: "Potrebbe anche essere organizzata una conferenza stampa dal suo agente, Vincenzo Pisacane, dopo la firma, al momento una semplice possibilità, per spiegare a mezzo stampa i dettagli di una trattativa nata nei giorni del freddo con De Laurentiis, quando è stato inevitabile guardarsi attorno per nuovi orizzonti professionali”.