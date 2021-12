CdS - Insigne e il Napoli separati in casa: minacciano un futuro lontani

Lorenzo Insigne e il Napoli sono separati in casa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport a pochi mesi dalla scadenza di contratto del capitano azzurro: "Da due anni Insigne e il Napoli si lanciano messaggi, ora di sfida ora languidi. Minacciano un futuro da separati. Proprio come quelle coppie che stanno insieme da una vita e che in fondo non ci credono neanche loro a un futuro con un partner diverso. Nessuno dei due, però, è disposto a fare il primo passo. De Laurentiis si separa di malavoglia dai suoi dipendenti. A meno che l’offerta non sia di quelle irrinunciabili, come ad esempio lo furono per Cavani e Jorginho. Perdere il capitano a zero, e magari vederlo imperversare con la maglia di una squadra italiana, non è prospettiva che lo allieta".