Cds - Insigne, il percorso è ancora lungo: verrà rivalutato prima della Salernitana

Conto alla rovescia per i recuperi, in casa Napoli. A Bologna, Spalletti potrà contare subito su Zielinski e Mario Rui. Ci sarà anche Victor Osimhen, per quanto il suo impiego sia tutto da verificare: escluso dal primo minuto, non è detto che il nigeriano scenda in campo in assoluto. Più lungo il percorso di Lorenzo Insigne, sul quale fa il punto il Corriere dello Sport: le condizioni del capitano del Napoli, promesso sposo del Toronto, saranno rivalutate solo prima contro della gara contro la Salernitana, in programma il 23 gennaio.