CdS - Juan Jesus in dubbio: si aspettano prossime ore per avere notizie certe su domenica

Da valutare per domenica la posizione di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, che era entrato nel finale di gara lunedì, ha svolto ieri lavoro personalizzat

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da valutare per domenica la posizione di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, che era entrato nel finale di gara lunedì, ha svolto ieri lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di martedì. Nei prossimi giorni si avranno notizie più dettagliate per capire se riuscirà ad esserci contro l'Empoli. Con Koulibaly squalificato, in caso di assenza, potrebbe rivedersi Tuanzebe. Lo scrive il Corriere dello Sport.