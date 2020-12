CdS - Juve-Napoli, per il recupero ipotesi gennaio: slitterebbe la Supercoppa

In un calendario così pieno di impegni è complicato stabilire una data per il recupero di Juventus-Napoli. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, considerando le tante partite da disputare ancora in questa stagione, bisognerà 'inventarsela'. Si era ipotizzato il 13 gennaio, ma c'è la Coppa Italia, o il 20 gennaio, quando invece dovrebbe giocarsi la Supercoppa proprio tra Napoli e Juventus. Per il quotidiano "Magari si proverà a far slittare quella partita e a sistemarci quella del 4 ottobre, senza più fantasmi".