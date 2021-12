CdS - Koulibaly, l'infortunio e la Coppa d'Africa: il caso può diventare scottante

Coppa d'Africa sì, Coppa d'Africa no? La presenza di Kalidou Koulibaly nella competizione del suo continente rischia di diventare un caso. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Stando ai tempi di recupero, e dunque alle 4-5 settimane di cui sopra, dovrebbe saltare Atalanta, Leicester, Empoli, Milan e Spezia e recuperare per la Juve, alla Befana 2022, quando però potrebbe/dovrebbe già essere con il Senegal per la Coppa d'Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun: insomma, tutto dipende da come il Napoli, la federazione senegalese e il giocatore stesso si accorderanno per la gestione di quello che potrebbe diventare un caso scottante".