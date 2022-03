CdS - L’Italia ha pagato il tramonto di Insigne e i limiti emotivi di Immobile

TuttoNapoli.net

"Non abbiamo attacco: Insigne al tramonto, limiti emotivi per Immobile" scrive il Corriere dello Sport. Italia fuori dal Mondiale, ancora una volta. Dodici anni di vuoto dal Mondiale in Brasile del 2014. Dopo il ko con la Macedonia emerge un dato di fatto: "Non abbiamo attacco. Da settembre a ieri sera, tolto il 5-0 alla Lituania, abbiamo realizzato solo 5 gol in 7 partite. Se non segni, non vinci". Problemi in avanti per la Nazionale di Roberto Mancini: "L’Italia ha pagato il tramonto di Insigne e i limiti emotivi di Immobile, schiacciato dalla pressione. Dietro, però, non ci sono alternative credibili".