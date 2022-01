CdS - La Supercoppa Italiana può saltare: nessuno spazio in calendario

Il Corriere dello Sport spiega come la Supercoppa Italiana possa anche saltare. Questo perché non ci sono spazi vuoti nel calendario e nessuno vuole derogare su un principio: se si iniziano a spostare gli incontri che si possono giocare, il campionato non verrà concluso. La Supercoppa è una gara secca e non ci sono implicazioni per la classifica.