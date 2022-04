CdS - Le scelte di Spalletti: torna Fabian, al momento Mertens dall'inizio

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara di domenica

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara contro la Fiorentina: "Ospina in porta; linea a quattro con Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; centrocampo composto da Fabian, Lobotka e Zielinski al posto dello squalificato Anguissa; e in attacco il tridente con Mertens in vantaggio. Cioè: con Osimhen a rischio".