Cds - Magica egemonia: il Napoli ha tanti big ma è l'alchimia che moltiplica il valore

Una magica egemonia, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in riferimento alle parole di Luciano Spalletti sul tempo che passa una volta sola

"Ciò che tiene il Napoli in cima a tutto è un’egemonia alchemica. Egemonia perché non si fonda solo sul primato in classifica ma racconta un dominio incontrastato delle idee in campo, cioè della tattica, della tecnica per tradurle in trame di gioco, dell’agonismo per imporle e difenderle. Alchemica perché è frutto dell’insondabile equilibrio tra ingredienti diversi che, combinandosi tra loro, moltiplicano il loro stesso valore in una proporzione che supera l’aritmetica e la logica.

Spalletti vuol dire che: Osimhen, Kvara, Kim, Lobotka, Di Lorenzo e Zielinski sono sì, sei pezzi da novanta, il resto della rosa è complementare al loro valore, gli schemi del tecnico esaltano la loro dotazione tecnica individuale, lo spirito di gruppo cementa l’intesa, ma tutte queste cose insieme non basterebbero a fare un’egemonia senza una sorta di bonaccia della virtù, capace di stabilizzarle e renderle sinergiche. Questa bonaccia della virtù è un ingrediente del caso, cioè è una combinazione che non dipende solo dalla bravura e dalla buona volontà di ciascuno. È appunto un equilibrio alchemico, che si produce per tentativi intuitivi e solo in alcuni casi si stabilizza producendo una sequenza così lunga e continua di vittorie".