CdS - Mai scoccata scintilla ADL-Gattuso: si saluteranno con soddisfazione

De Laurentiis e Gattuso si saluteranno con soddisfazione in caso di qualificazione alla prossima Champions. La scintilla, tra i due, non è mai scoccata. Per questo a fine anno sarà addio, come ricorda il Corriere dello Sport. Ci sono state alcune dichiarazioni che hanno allungato le distanze, ma anche alcune partite hanno inciso, come i ko con Verona e Atalanta.