CdS - Maksimovic al bivio: rinnovo o cessione. Offerte dalla Premier

Quale sarà il futuro di Nikola Maksimovic? Fino a qualche settimana fa il rinnovo del difensore con il Napoli sembrava cosa fatta, poi le cose non sono andate nel verso giusto e la situazione è cambiata. Il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il Napoli e lo ha ribadito al suo manager, ma senza il rinnovo il club azzurro potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi della cessione, con alcuni offerte dalla Premier che sono stata recapitate a Giuntoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.