CdS - Mazzarri cambierà col Braga: scelta inedita per il terzino sinistro

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri il Napoli è tornato a lavorare subito a Castel Volturno, all'indomani della sconfitta rimediata allo Stadium per opera della Juventus, con lo sguardo rivolto al prossimo big match di Champions League con il Braga. E Walter Mazzarri pensa a modificare qualcosa in formazione, anche per il ruolo di terzino sinistro, come scrive il Corriere dello Sport.

Qualcosa cambierà al Maradona contro il Braga, match decisivo per il passaggio agli ottavi di Champions League. Vista la carenza di terzini, Zanoli a sinistra è un’ipotesi plausibile dal primo minuto contro i portoghesi, che nell’ultima giornata di campionato hanno vinto 3-1 in casa del Vizela.