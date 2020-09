CdS - Milik, intermediario a Londra per chiudere col Tottenham: ADL è stato chiaro

Arek Milik, ora che la Roma è sfumata, deve fare in fretta. Deve trovare un'altra squadra che gli dia fiducia dalla quale ricominciare. Potrebbe essere il Tottenham: un intermediario, ieri, è volato a Londra per parlare con gli Spurs, ragionando sull'ingaggio, cercando di capire se ci sono margini per chiudere la trattativa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli apre all'addio ma alle proprie condizioni e senza sconti: 25 milioni più 5 di bonus.