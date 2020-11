CdS - Milik resta nel mirino della Roma: due le condizioni per vederlo in giallorosso

Arek Milik resta nel mirino della Roma. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nessuno a Trigoria ha dimenticato l'attaccante polacco. Fuori rosa al Napoli, in scadenza di contratto, può arrivare solo a determinate condizioni. La prima: deve partire Edin Dzekko. La seconda: De Laurentiis deve abbassare di molto le sue pretese, altrimenti la Roma potrebbe aspettare e cercare il colpo a parametro zero in estate.