CdS - Muscoli, centimetri e personalità: questo Napoli può puntare allo scudetto

Il Napoli può puntare allo scudetto. Ne è convinto Il Corriere dello Sport, che esalta la pragmaticità della squadra di Rino Gattuso all'indomani della sfida vinta sul campo del Benevento: "Il Napoli di Gattuso ha sistemato i muscoli, i centimetri e la personalità della propria dorsale e mentre insegue adesso certezze che gli lascino cullare le proprie aspirazioni, sente forse il dovere di guardarsi dentro per cancellare paure che – a Parma come a Benevento – l’hanno spinta troppo tardi in campo"