CdS - Napoli non ha più la passione di un tempo: domenica al Maradona dominavano i cori milanisti

E' così che si legge sul quotidiano il Corriere dello Sport in un fondo dedicato al Napoli a tre giorni dalla sconfitta nello scontro diretto col Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Echilibrio, diceva Rafa Benitez la prima vittima dell’ossessione napoletana per lo scudetto". E' così che si legge sul quotidiano il Corriere dello Sport in un fondo dedicato al Napoli a tre giorni dalla sconfitta nello scontro diretto col Milan: "Napoli non ha echilibrio né desidera averlo. In realtà, anche se non vuol sentirselo dire, non ha più neanche quella passione cieca che resiste solo nella narrazione stereotipata. Domenica sera i canti dei tifosi del Milan hanno dominato a Fuorigrotta: un tempo sarebbe stato sacrilego il solo pensarlo. Almeno stavolta i napoletani hanno riempito lo stadio, ci speravano. E sono rimasti delusi".