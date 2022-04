CdS - Napoli scatenato sugli esterni: Traore dopo Kvaratskhelia

Sembra tutto fatto per l'arrivo del georgiano Kvaratskhelia, ma non finisce qui.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli a lavoro sul mercato: Traore dopo Kvaratskhelia" scrive il Corriere dello Sport. Sembra tutto fatto per l'arrivo del georgiano Kvaratskhelia, ma non finisce qui. Al ds Giuntoli piace moltissimo Junior Traore del Sassuolo, protagonista di un girone di ritorno di altissimo livello. L'ivoriano è un classe 2000, ha 2 anni di contratto con i neroverdi e può giocare da mezz'ala, da esterno e da trequartista. Insomma, un vero e proprio jolly offensivo da mettere a disposizione per Spalletti.