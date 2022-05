CdS - Olivera in chiusura, ma se affare si complica ADL ha già pronta l'alternativa

Va conclusa la trattativa per Mathias Olivera, mancino del Getafe e della Nazionale uruguaiana, scrive il Corriere dello Sport

Va conclusa la trattativa per Mathias Olivera, mancino del Getafe e della Nazionale uruguaiana, scrive il Corriere dello Sport, ovvero il riferimento per una fascia dalla quale uscirà, in scadenza, Faouzi Ghoulam. Il quotidiano però aggiunge che nel caso la situazione si complicasse, spingerebbe De Laurentiis a telefonare il suo amico Corsi, ad Empoli, per tentare di convincerlo a cedergli Fabiano Parisi, che di anni a novembre ne farà 22.