Cds - Olivera verrà valutato oggi: Spinazzola va verso la seconda titolarità di fila

Matteo Politano ha recuperato ed è anche candidato a partire dal primo minuto nel tridente (privo di Kvaratskhelia) che domani affronterà il Verona. L'attaccante italiano ieri s'è allenato in gruppo e quindi dovrebbe agire con Neres e Lukaku. Niente Spinazzola, dunque, che però potrebbe agire da terzino.

Il Corriere dello Sport racconta che Olivera è ancora in dubbio e sarà valutato oggi, in occasione della seduta di rifinitura in programma al centro sportivo di Castel Volturno a cavallo della conferenza stampa di Conte. Considerando la situazione di Olivera, e se dovesse essere confermata, Spinazzola va verso la conferma da titolare per la seconda partita in fila.