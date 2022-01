CdS: "Orsato-Serra, la strana storia. Stesso errore, non il voto"

"Orsato-Serra, la strana storia. Stesso errore, non il voto", titola oggi il Corriere dello Sport. Due errori uguali, Orsato in Juve-Roma a ottobre e Serra in Milan-Spezia lunedì scorso, ma per Gervasoni, vice di Rocchi e presente in entrambe le occasioni, i voti arrivati sono differenti: Orsato arrivò vicino al massimo, Serra sfiora il minimo. Una netta disparità di trattamento che lascia perplessi, con Serra che a fine partita si è pure preso un rimprovero veemente da parte dello stesso Gervasoni.