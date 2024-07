Prima pagina CdS: "Osi-Psg, maratona in 48 ore"

Un altro titolo, presente in taglio alto, è questo: "E' l'Inter di Taremi".

"Soulé dentro o fuori". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Maxi offerta della Roma per l'argentino ex Frosinone: 28 milioni. Ultimatum alla Juve; la risposta entro oggi.

Sul Napoli: "Osi-Psg, maratona in 48 ore".