Cds - Osimhen, c'è la speranza di un solo turno: gesto istintivo, non violento

Il Napoli nutre la concreta speranza di evitare la seconda giornata di squalifica per Victor Osimhen considerando la dinamica dei fatti, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che s'è trattato di cartellino rosso molto fiscale, per un colpo più istintivo che violento, ma altrettanto evitabile. La presenza di Osimhen con la Juve dipende dal referto di Aureliano e dall'interpretazione: "Se il resoconto arbitrale escluderà - come sembra - il gioco violento, allora Osi se la caverà con una giornata di squalifica (con al massimo un'ammenda), altrimenti Spalletti dovrà inventarsi una soluzione alternativa non soltanto a Marassi ma anche con la Juve. Oggi è il giorno delle decisioni del Giudice Sportivo, e ciò significa che Osimhen e Spalletti, e dunque il Napoli, avranno chiari i programmi delle prossime settimane".