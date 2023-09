Cds - Osimhen-Napoli mai così lontani: frattura quasi insanabile e niente rinnovo

"Osimhen e il Napoli non sono mai stati così lontani". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Osimhen e il Napoli non sono mai stati così lontani". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La vittoria con l'Udinese non cancella quanto accaduto le ore prima: "Un video di 15 secondi e un altro di 14 pubblicati sull’account TikTok ufficiale del Napoli hanno innescato una serie di reazioni che hanno aggravato la frattura tra l’attaccante e il club fino a renderla quasi insanabile.

Quasi, appunto. Nel calcio (e nella vita) non si sa mai, ma in questo momento Osi e il club sono distanti anni luce. La tensione era già notevole dall’estate, considerando il mancato accordo in merito a un rinnovo che a questo punto sembra irrimediabilmente compromesso, ma poi Victor s’è incavolato di brutto dopo aver visto i due video".