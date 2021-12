Cds - Osimhen scalpita, ma l'ok alla Coppa d'Africa dipende dai medici: i dettagli

Koulibaly, Anguissa e Ounas sono partiti, come tutti i loro compagni, per le festività natalizie ma a Santo Stefano voleranno in ritiro per la Coppa d’Africa. L’ultimo biglietto per il Camerun è ancora sospeso - scrive il Corriere dello Sport in merito alla situazione di Victor Osimhen - ma il destino del nigeriano è nelle mani dei medici, ogni riserva sarà sciolta a fine anno: tra il 30 e il 31 dicembre è in programma un controllo per valutare le sue condizioni dopo l’operazione allo zigomo.