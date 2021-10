CdS - Ospina e Lozano già in panchina con il Torino: il motivo

A conti fatti, in vista della gara contro il Torino di domenica al Maradona, i soli reduci delle nazionali ancora in giro sono Ospina, ieri in campo con la Colombia nell'ultima gara di qualificazione al Mondiale 2022 (con l'Ecuador), e Lozano: arriveranno domani, entrambi, e ciò vuol dire che domenica cominceranno la loro giornata in panchina. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.