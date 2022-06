CdS - Ospina, silenzio prolungato che ha il sapore della separazione

Si parla di David Ospina, contratto in scadenza nel giugno 2022, sull'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Una separazione che appare sempre più vicina. Si parla di David Ospina, contratto in scadenza nel giugno 2022, sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il silenzio prolungato di David il colombiano acquisisce giorno dopo giorno i contorni di una separazione: la società non riterrà chiusa la partita del rinnovo fino a quando non arriverà un rifiuto netto alla proposta formulata prima della fine del campionato sia al portiere sia ai suoi agenti, ma più il tempo passa e più la situazione si complica".