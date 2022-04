CdS - Ospina torna oggi e Lozano domani: ultime su nazionali e infortunati

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui recuperi per domenica, tra infortuni e rientri dei nazionali

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui recuperi per domenica, tra infortuni e rientri dei nazionali: "Ospina, atteso oggi, e Lozano, aggregato soltanto domani. Ancora in bilico Ounas, alle prese con i postumi di un affaticamento, mentre Meret dovrebbe rientrare con la Fiorentina. Fermo restando il dubbio a centrocampo, Zanoli è favorito per sostituire l'infortunato Di Lorenzo e Juan Jesus e Mertens giocheranno al posto degli squalificati Rrahmani e Osimhen".