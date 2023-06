CdS - Perché ADL sta pensando a un ritorno di Benitez per il dopo Spalletti

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli lo sta sicuramente tenendo in considerazione per il dopo Spalletti e neanche il 4-2-3-1 sposterebbe molto

Rafa Benitez ha una visione universale del calcio, un database nel quale ci sono centinaia di relazioni, una conoscenza trasversale di calciatori da poter acquistare a qualsiasi latitudine, sempre tenendo presente il bilancio. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli lo sta sicuramente tenendo in considerazione per il dopo Spalletti e neanche il 4-2-3-1 sposterebbe molto, perché alla fine la differenza con il 4-3-3 non è troppa e perché poi lo spagnolo conosce l'ambiente, non ha contratti, clausole o penali.