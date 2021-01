CdS - Petagna in dubbio con lo Spezia: lo staff medico proverà a recuperarlo

Il momento che sta vivendo il Napoli è complicato ma come se non bastasse potrebbe piovere sul bagnato perché come scrive il Corriere dello Sport, c’è la seria possibilità di dover rinunciare all'unico centravanti in condizioni fisiche accettabili. Come anticipato da Tuttonapoli.net anche Andrea Petagna convive con dei problemi fisici ed è infatti in dubbio per la partita di Coppa Italia con lo Spezia.

Al di là dell’abito tattico che sceglierà Gattuso, c’è da fare attenzione anche alla forma fisica. Già reduce da qualche acciacco nelle ultime partite, Petagna negli ultimi due giorni è stato costretto a tirare un po' il freno per un affaticamento muscolare, considerando l'autonomia molto limitata di Osimhen e Mertens. Lo staff medico proverà a recuperarlo aspettando la rifinitura. Per il resto, è possibile che Rino decida di accantonare il turnover per dare spazio ancora ai titolari delle ultime partite.