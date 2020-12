CdS - Petagna titolare contro l'AZ, prenotano un posto anche Ghoulam e Maksimovic

Gattuso studia quella che sarà la formazione da schierare contro l'AZ Alkmaar in Europa League. In difesa - riporta questa mattina il Corriere dello Sport - crescono le quotazioni di Faouzi Ghoulam, che potrebbe trovare un posto da titolare cosi come Nikola Maksimovic.

C'è il rientro di Bakayoko a centrocampo, mentre in avanti - si legge - vista l'assenza di Victor Osimhen, Petagna scalpita per aggiudarci una maglia da titolare contro gli olandesi.