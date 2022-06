CdS Politano ha chiesto la cessione: ci pensa anche Sarri

Il Corriere dello Sport in edicola fa il punto sul futuro dell'esterno in uscita dal Napoli

"Politano, salutata la Nazionale, si gode le vacanze a Formentera. Non vuole pensare al futuro, sa che ci sarà tempo". Il Corriere dello Sport in edicola fa il punto sul futuro dell'esterno in uscita dal Napoli: "La sua, personale, non l'ha soddisfatto: ha giocato meno del previsto e nel finale, dalla Fiorentina in poi, è stato definitivamente scavalcato da Lozano.

Per questo, dopo essersi confrontato con Spalletti e Giuntoli, ha chiesto con garbo la cessione. Qualcosa si muove: piace al Valencia di Gattuso, al Milan, alla Fiorentina e alla Lazio, ma siamo ai primi approcci, alle cortesi richieste d'informazioni."