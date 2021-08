Cds - Poteva andare meglio: il Leicester ha già battuto City e Chelsea nelle finali

Poteva andare molto meglio alle italiane in Europa League. In particolare al Napoli contro il Leicester, fresco vincitore del Community Shield al cospetto dei campioni d’Inghilterra del Manchester City, che a maggio aveva già battuto il Chelsea, futuro campione d’Europa, in finale di Fa Cup. Il Corriere dello Sport sottolinea che a rinforzare una già buona e collaudata squadra sono arrivati in estate, da Lille e Salisburgo, il mediano Soumaré e l’attaccante Daka, entrambi ventiduenni. Dalla terza fascia c'è lo Spartak Mosca che la scorsa stagione è arrivato secondo in campionato. Ed infine il Legia Varsavia dalla quarta fascia che è entrata dopo aver fatto fuori ai playoff lo Slavia Praga, giunto ai quarti di finale per due volte negli ultimi tre anni.