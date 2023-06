Cds presenta Micheli: "Sua l'intuizione Anguissa e ha scoperto Hamsik a 17 anni"

Maurizio Micheli è l'ultima idea del presidente De Laurentiis per sostituire, nel caso, Giuntoli. Ne parla il Corriere dello Sport

Maurizio Micheli è l'ultima idea del presidente De Laurentiis per sostituire, nel caso, Giuntoli. Ne parla il Corriere dello Sport: "La scoperta di Hamsik a 17 anni, ai tempi del Brescia, e l’intuizione Anguissa tanto per citarne una recente. Un uomo nell’ombra con il rispetto dei ruoli: lui ha sempre fatto altro saltando tra i campi e le tribune, ma DeLa lo ha voluto in passato e ora pensa anche a lui. La soluzione interna fatta in casa Napoli, nel segno della continuità".