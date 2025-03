CdS punge: "Conte chiedeva finale mondiale, invece vince oro olimpico in chance sprecate"

vedi letture

Questo il commento amaro del Corriere dello Sport all'indomani del pareggio del Napoli sul campo del Venezia

Conte chiedeva una finale mondiale, invece squadra vince oro olimpico in occasioni sprecate. Questo il commento amaro del Corriere dello Sport all'indomani del pareggio del Napoli sul campo del Venezia: "Meglio un rimorso che un rimpianto, vero? È l a frase cult dello 0-0 sulla laguna. Il secondo della stagione: non accadeva da quello di settembre con la Juve allo Stadium, tempismo imperfetto.

Acque pericolose come quelle del lago di Como e ancora a mezzogiorno: Conte aveva chiesto il temperamento di una finale mondiale e invece ieri il Napoli ha conquistato l'oro olimpico in occasioni sprecate. E dopo un buon primo tempo, nella ripresa ha colpito più la fame del Venezia. Alla luce della vittoria dell’Inter a Bergamo, ora gli azzurri sono secondi a meno 3 dai campioni e a più 3 sull’Atalanta: danni per la classifica e per il morale . La maratona scudetto si complica notevolmente e a rendere meno amara la sosta non può bastare il clean sheet ritrovato dopo otto partite".