CdS - Ramadani lavora per Koulibaly al City: il sogno Messi ha rallentato l'affare

Giorni decisivi per la cessione di Kalidou Koulibaly. Il Napoli valuta il suo difensore 80 milioni trattabili con adeguati bonus. Non è ancora arrivato a questa cifra il Manchester City. Ci sta lavorando Ramadani. Servirà pazienza per un motivo: il sogno Messi. Gli inglesi, ora, sono concentrati sulla Pulce e hanno sospeso l'affare Koulibaly, che resta comunque una priorità per la difesa. Quando la trattativa ripartirà, la distanza da colmare non sarà enorme. Lo scrive il Corriere dello Sport.