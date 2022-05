CdS - Rapporto Insigne-tifosi mai stato troppo sereno, ma col Genoa la risposta è pazzesca

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'accoglienza di domenica per Lorenzo Insigne scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'accoglienza di domenica per Lorenzo Insigne scrive: "Il rapporto di Insigne con la gente non è mai stato troppo sereno, e del resto la vita è storicamente complessa per i napoletani del Napoli, ma la risposta per la partita con il Genoa, in piena lotta salvezza e unico interessato al risultato, è stata pazzesca anche a Champions acquisita: 40mila biglietti venduti e la prospettiva di sfondare il tetto dei 50mila fino al tutto esaurito".