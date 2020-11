CdS - Ricorso respinto, ADL amareggiato: il patron ha rimpianto Hollywood

Quella della sentenza di ieri, è stata una notizia accolta con amarezza da tutto l'ambiente Napoli. Sembrava potesse esserci uno spiraglio di riuscita per il club azzurro che invece si è visto respingere la richiesta di giocare il match contro la Juve. Reazione ovviamente negativa anche da parte del presidente De Laurentiis, al quale - come spiega oggi Il Corriere dello Sport - gli è venuta la tentazione di rimpiangere Los Angeles, Hollywood e Angelina Jolie, andando a rileggere proprio quella che è la sentenza di Sandulli. Nessuno scooter su cui fuggire, ovviamente, ed un comunicato come risposta da parte di club e patron per una decisione che ovviamente farà discutere.