CdS - Rinnovo e impennata dello stipendio per Kvara: i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia pronto a firmare il rinnovo per il Napoli. Così scrive sul tema l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia pronto a firmare il rinnovo per il Napoli. Così scrive sul tema l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Discorso diverso per Kvaratskhelia: Khvicha è pronto a firmare il rinnovo; prolungamento di un anno, fino al 2028, e poi impennata dello stipendio da 1,4 milioni più bonus a 2,5 più bonus. Kvara è uno dei pilastri del futuro: lo ha detto anche De Laurentiis nel bel mezzo della festa scudetto.

Lo ha ripetuto citando il suo nome e quello di Osi. E anche di Spalletti, se vogliamo: ma i finali non sono sempre lieti come uno immagina, questa è la storia della vita e sono anche le storie del calcio. L’intenzione, comunque, era quella ed è quella sia per Kvara sia per Victor. Che però, rispetto al gemello, è ancora un rebus.